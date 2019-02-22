У м. Запоріжжя на пожежі загинув чоловік

20 лютого о 23:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному будинку по вул. Белинського в Комунарському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у кімнаті житлового будинку горять домашні речі на площі 20 кв.м.
О 23:31 бійці ДСНС локалізували займання, а о 23:37 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному загоранню.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 63-річний власник будинку.
Через сильне задимлення бійці ДСНС працювали в апаратах на стисненому повітрі.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
м. Пологи: вогнеборці врятували на пожежі чоловіка
20 лютого о 10:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Магістральній в м. Пологи.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить кімната житлового будинку на площі 9 кв.м.
Під час ліквідації вогнеборці врятували чоловіка. Постраждалий після огляду лікарями від госпіталізації відмовився.
О 10:07 рятувальники локалізували загорання, а о 10:12 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Ймовірно, причиною пожежі стало необережність під час паління. За фактом події відповідними органами веде
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Запорізька область: рятувальники ліквідували 14 пожеж в екосистемах
20 лютого вогнеборці ліквідували 14 пожеж в екосистемах. На ліквідацію всіх займань залучалось 15 одиниць спецтехніки та 60 рятувальників. Полум’ям заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 8,3 га.
В усіх випадках вогнеборці вчасно приборкали полум’я та запобігли його розповсюдженню на більш значну територію. Причини займань встановлюються. За фактом подій відповідні органи ведуть розслідування.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки під час прибирання рослинних залишків на дачі та на відкритих територіях.