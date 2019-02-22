У ЗНУ більше 500 талановитих старшокласників – учасників Малої академії наук захистили свої дослідження

Кращі юні науковці Запоріжжя й області взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2018/2019 н.р. на базі Запорізького національного університету. Традиційно захід розпочався із пленарних засідань, після чого робота продовжилася за секціями.
Юні науковці під час захисту робіт переконливо продемонстрували свої знання та здібності. Зокрема, на засіданні секції з правознавства розробки на огляд конкурсної комісії представив 21 учень. Вони обрали для розгляду теми, які стосуються правових основ фріланс-діяльності, міжнародно-правового та національно-правового використання Керченської протоки, впровадження штучного інтелекту у правничі спеціальності та інші. На секціях із математичної галузі дослідження стосувались статистики в біології, моделювання проходження світового пучка через скляну призму, криптології. Серед учнівських зацікавлень медійної галузі – питання ролі блогів, мемів, шкільних сайтів, соціальної реклами, фотожурналістики та ілюстрування в сучасній медіапрактиці. Свої наукові роботи у відділенні хімії та біології захистили 16 учасників конкурсу. Наприклад, цього року роботи стосувались визначення біологічно активних речовин у берези й у конвалії, пошук нових біологічно активних речовин серед похідних хіноліну, визначення важких металів у ґрунтах.
Варто зазначити, що значна кількість конкурсних робіт, представлених на засіданнях секцій МАН, отримала схвальні відгуки з боку керівників секцій – науковців Запорізького національного університету. Члени журі відзначили наукову новизну, креативний підхід до робіт, високий рівень опрацювання матеріалу, програмну реалізацію. Представники ЗНУ висловили сподівання, що запорізькі школярі гідно представлять нашу область на всеукраїнському рівні.
Для довідки
Варто відзначити, що Запорізький національний університет традиційно виступає базою для проведення кількох етапів конкурсу Малої академії наук, а серед його науково-педагогічних працівників – чимало керівників наукових робіт учнів. Серед кращих студентів і випускників університету – й ті, хто під час навчання у школі брав участь у захисті конкурсних робіт МАН.ЗНУ має чималий досвід проведення цього важливого заходу,тож молоді науковці та їхні наукові керівники із вдячністю відзначили високий організаційний рівень проведення конкурсу, зокрема мультимедійне обладнання в аудиторіях, яке сприяло учасникам МАН у візуалізації наукових досліджень.
Прес-служба ЗНУ