Від оподаткування запорізьких земель місцеві бюджети отримали 73 мільйони

З початку року надходження плати за землю у Запорізькій області скали 73 мільйони гривень (без даних великих підприємств, які зареєстровані в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, більшу частину сплачених сум забезпечили суб’єкти господарювання-юридичні особи – 65,3 мільйона, фізичні особи поповнили бюджет на 7,7 мільйона гривень.
Зокрема, міська казна обласного центру отримала 31,4 мільйона плати за землю, до скарбниць м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів надійшло 11 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського і Приморського районів – 6,4 мільйона, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 5,4 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 3,8 мільйона, Якимівського та Приазовського районів – 3,6 мільйона, Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів – 3,2 мільйона.
Усього у м. Запоріжжя та області зареєстровано 9165 землекористувачів-юридичних та 278 тисяч фізичних осіб.
Нагадаємо, відповідно до законодавчих змін значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за 2018 рік становить 1,0.
Головне управління ДФС у Запорізькій області