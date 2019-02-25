«Моряк на суше» – журналіст Сергій Авдєєнко представив свою книгу про мелітопольського журналіста і письменника Михайло Рибку

В Мелітополі в читальному залі центральної міської бібліотеки ім. М. Лермонтова відбулася презентація книги мелітопольського письменника Сергія Авдєєнко «Михайло Рибка. Моряк на суше».
З-під пера Сергія Авдєєнко вийшло вже кілька книг про чудових земляків. І нова книга теж про нашого сучасника, якого добре знають і пам’ятають городяни, так і жителі навколишніх сіл району – журналіста Михайла Рибку.
Багато років Михайло Рибка працював в мелітопольських виданнях – спочатку це була газета «Серп і молот» (зараз це «Новий день»), а потім в «Мелітопольських відомостях». А у вільний від роботи час Михайло Григорович писав оповідання та повісті, він ще є членом Національної спілки письменників України. І автор книги Сергій Авдієнко, і Михайло Рибка – члени Мелітопольської міжрайонної первинної організації ЗОО НСЖУ. Тому для більш молодих колег герой книги «Моряк на суше» і приклад, і наставник, і цікавий співрозмовник.
– У моєму дитинстві, в 50-і роки, телебачення не було, зате було дві прекрасних бібліотеки – шкільна і сільська, а я рано долучився до читання, читав багато, запоєм, – розповідав Михайло Рибка. – Спочатку безсистемно, потім на мене звернула увагу бібліотекар і стала допомагати орієнтуватися в «океані» літератури. І коли ми з пацанами виганяли пасти корів, гусей – в наш час це було звичайним заняттям для юного покоління, я переказував хлопцям зміст прочитаних книжок, а вони за це бігали повертати відбилися корів. Може, це мій перший гонорар був?».
Після морехідної школи Михайло Рибка плавав на торговому флоті. І на судах Одеської пароплавства, Чорноморського морського пароплавства зазвичай в якості громадського навантаження виконував обов’язки бібліотекаря: і сам мав повний доступ до книг, і товаришам міг порадити цікаве чтиво.
– І тоді мені випадково до рук потрапила «Літературна газета» з умовами набору студентів в літературний інститут імені Горького. І я вирішив спробувати поступити. Вільного часу було дуже багато – через закритого тоді Суецького каналу судна ходили на Схід навколо Африки, і я за півроку написав три морських оповідання і відправив їх. Раптом отримую відповідь з Літінстітута: «Ви пройшли творчий конкурс у Сергія Павловича Залигіна. Викликаємо вас на здачу іспитів тоді-то там-то ». Але головне все-таки було попереду – здати творчий конкурс, – згадував Михайло Григорович. – Поїхав. Правда, перший рік не надійшов – на двійку написав твір.
Тим не менш, в Літінституті Михайло Рибка вступив, написавши на наступний рік твір на четвірку … І це був тільки початок творчого шляху літератора і журналіста.
Потім почалася багаторічна та цікава робота в газетах, зустрічі з людьми, про яких він завжди пише з любов’ю та повагою.
Чимало цікавого про земляка було розказано на презентації автором нового видання – Сергієм Авдєєнко і провідними, бібліотекарями читального залу, які підготували театралізовані сценки, літературно-музичні композиції до кожної глави книги.
Ірина Левченко