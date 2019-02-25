ПОВІДОМЛЕННЯ ПРЕС-СЛУЖБИ ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ДВА ЗАПОРІЗЬКИХ ПІДПРИЄМСТВА ПОРУШИЛИ ВИМОГИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО СПОТВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТОРГІВ
Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України оштрафувала ПП «Т.О.К.» та підприємство «Рассвет-Плюс» громадської організації «Інвалідів – осіб з пересадженими органами «Надія на життя» на 68 тисяч гривень кожного за антиконкурентні узгоджені дії.
Дії приватного підприємства «Т.О.К.» та підприємства «Рассвет-Плюс» громадської організації «Інвалідів – осіб з пересадженими органами «Надія на життя», які полягали у погодженні своєї поведінки під час участі у червні – липні 2017 року у відкритих торгах на закупівлю капітального ремонту інженерних мереж житлового будинку по вул. Космічній, 101 у м. Запоріжжі, проведених об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку «Космічна-101», відділення визнало порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). Узгодженість дій підтверджується, зокрема,: сталими господарськими відносинами між відповідачами у справі, схожістю в оформленні документів, яка виключає можливість їх підготовки самостійно та без обміну інформацією, схожістю цінової поведінки, відсутності у одного із відповідачів матеріально-технічних та людських ресурсів для виконання робіт, наявності спільних засобів зв’язку тощо. За вказане порушення підприємців притягнуто до відповідальності у вигляді накладення штрафу.
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