Співробітники сектору ювенальної пробації м. Запоріжжя провели для студентів тренінг «Протидія торгівлі людьми. Шляхи безпечної міграції»

Співробітники сектору ювенальної пробації м. Запоріжжя провели для студентів тренінг «Протидія торгівлі людьми. Шляхи безпечної міграції»

21 лютого на базі юридичного факультету Запорізького національного університету працівниками сектору ювенальної пробації м. Запоріжжя організований та проведений навчальний тренінг.
Головною метою даного заходу було підвищення рівня обізнаності студентської молоді в питанні організаційно-правових засад протидії торгівлі людьми, державної політики у цій сфері, наданні допомоги постраждалим від торгівлі людьми та основам безпечної міграції.
До участі у заході, як спікерів-фахівців, були запрошені представники Управління боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління національної поліції в Запорізькій області, Департаменту соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації, Другого запорізького місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги, громадської правозахисної організації «Егіда Запоріжжя».
Кожен зі спікерів представив студентам свою діяльність та заходи, що вживаються з питань й торгівлі людьми та безпечної міграції. А працівники сектору Іван Мотильов та Маргарита Демків провели практичне заняття з безпечної поведінки за кордоном.
За результатами проведеного заходу у молоді сформувались базові навички безпечної міграції, уміння вчасно та правильно аналізувати протиправну поведінку, що пов’язана з торгівлею людьми.

Юлія Рябоконь,
сектор ювенальної пробації м. Запоріжжя

Суспільство