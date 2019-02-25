У м. Мелітополь бійці ДСНС ліквідували загоряння автомобіля

22 лютого о 14:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Сопіна.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить моторний відсік та салон автомобіля «ВАЗ 2107»на загальній площі 2 кв.м.
Вже о 15:03 рятувальники локалізували загоряння, а о 15:06 – повністю ліквідували пожежу.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Мелітопольський район: вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
22 лютого о 22:10 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Шевченко в с. Новобогданівка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горить шість сараїв на площі 220 кв.м.
О 23:38 рятувальники локалізували пожежу, а о 23:58 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку горючих конструкцій для запобігання повторному загоранню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Василівський район: за добу фахівці-піротехніки знешкодили 28 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн
22 лютого в лісосмузі за с. Зелений Гай фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя вилучили та знешкодили 2 артснаряда калібру 152 мм, 6 артснарядів калібру 76 мм, 9 мінометних мін кал. 82 мм, 8 мінометних мін кал. 50 мм та 3 гранати Ф-1 часів минулих війн.
Виявлені ВНП знищили в спеціально відведеному місці відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
• припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
• в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
• організувати охорону небезпечного місця;
• не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
• ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності (НМЯ І)
23 лютого у місті Запоріжжя та на території Запорізької області очікується ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий).
Прогноз погоди на 25 лютого 2019 року.
25.02.19 – Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, місцями ожеледиця, вітер північно-західний 5-10 м/с, температура повітря вночі 2-7° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.