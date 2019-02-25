У січні керівники 466 запорізьких підприємств збільшили виплати своїм працівникам

За результатами спільної роботи органів виконавчої влади та фіскальної служби Запорізької області 466 роботодавців збільшили розмір оплати праці у січні.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, в регіоні постійно проводяться засідання обласної та територіальних комісій з питань підвищення рівня виплат заробітних плат. За перший місяць року було заслухано керівників 485 підприємств, які виплачували своїм працівникам зарплату на рівні менше законодавчо встановленого. 96 відсотків з них вже виконали свої зобов’язання та збільшили розмір оплати труда. До бюджету додатково надійшло 200 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб.
Фахівці органів ДФС регіону постійно аналізують податкову звітність платників, бази даних та іншу інформацію, яка дозволяє оперативно виявляти факти мінімізації зарплат.
Так, у п’ятірці антирейтингу – запорізькі підприємства, які спеціалізуються на кредитуванні, виробництві робочого одягу, роздробній торгівлі в неспеціалізованих магазинах продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, косметичною продукцією та туалетними приналежностями, а також фармацевтичними товарами. Середній розмір заробітних плат у цих суб’єктів господарювання склав 3,4 тисячі гривень. Саме з такими та іншими роботодавцями, які не дотримуються законодавчих вимог, спільна робота обласної влади та фіскальної служби буде продовжуватись й надалі.
Головне управління ДФС у Запорізькій області