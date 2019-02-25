У Запорізькій області під час пожежі загинув чоловік

23 лютого о 07:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Зарічна в с. Дмитрівка Бердянського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горять домашні речі та меблі на площі 45 м.кв. Під час пожежі вогнеборці виявили тіло чоловіка без ознак життя. Ним виявився 62-річний власник оселі.
О 07:30 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 11:00 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
Пологівський район: вогнеборці ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
23 лютого о 14:55 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Кирпічна в с. Шевченкове.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на території приватного домоволодіння горять домашні речі на загальній площі 35 м.кв.
О 15:35 рятувальники локалізували пожежу, а о 16:40 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку горючих конструкцій для запобігання повторному загоранню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.