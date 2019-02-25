У Запорізькій області рятувальники ліквідували 13 пожеж в екосистемах

24 лютого вогнеборці ліквідували 13 пожеж в екосистемах. На ліквідацію всіх займань залучалось 14 одиниць спецтехніки та 56 рятувальників. Полум’ям заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 1,9 га.
В усіх випадках вогнеборці вчасно приборкали полум’я та запобігли його розповсюдженню на більш значну територію. Причини займань встановлюються. За фактом подій відповідні органи ведуть розслідування.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки під час прибирання рослинних залишків на дачі та на відкритих територіях.
Запорізька область: на пожежі врятовано четверо людей
24 лютого о 09:56 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку по вул. Шкільній в с. Костянтинівка Мелітопольського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у двох кімнатах горять домашні речі та меблі на загальній площі 50 кв.м.
Під час гасіння пожежі вогнеборці вивели на свіже повітря 4 людей. Від медичної допомоги врятовані відмовилися.
О 10:40 бійці ДСНС локалізували загорання, а об 11:33 – повністю ліквідували та провели розборку і проливку горючих конструкцій для запобігання повторного загорання.
Ймовірно, причиною пожежі стала необережність під час паління. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
м. Мелітополь: рятувальники ліквідували пожежу у автомобілі
25 лютого о 00:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Брив-ла-Гаярд в м. Мелітополь.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить автомобіль BMW 320 на площі 2 кв.м.
О 00:10 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 00:14 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалася 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.