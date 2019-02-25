У ЗНУ будуть готувати учителів НУШ за європейськими цінностями

На факультеті іноземної філології Запорізького національного університету презентували нову мультимедійну аудиторію в рамках виконання міжнародного грантового проекту «European Values in Literary Arts» («Європейські цінності в художній літературі»). Вона відкрита й відремонтована за рахунок гранту напряму «Jean Monnet Module» програми «Erasmus+». Розповідаючи про навчальну програму, співкоординатори проекту, доценти Олена Тупахіна та Станіслав Черкасов зазначили, що на сьогодні його вивчає пілотна група – 20 осіб. У планах – збільшити наступного року кількість таких груп до трьох. Загалом за три роки, на які розрахований грантовий проект, вони планують охопити 350 студентів.«Це – узагальнений курс, розрахований не лише на студентів гуманітарних факультетів, а й, перш за все, на представників природничих спеціальностей. Завдяки проблематиці курсу, до якої входять питання зародження й розвитку європейських цінностей, студенти усвідомлять, що українці входять до європейської спільноти. Учасники програми не лише навчаться декодувати художні символи текстів, але й відчують себе носіями європейської свідомості. А це дуже важливо для сучасних вчителів», – підкреслила Олена Тупахіна.
Варто відзначити, що ЗНУ готує висококваліфікованих учителів-предметників, чиї знання відповідають потребам сьогодення. Та Нова українська школа вимагає від учителів, аби ті були культуртрегерами – носіями й розповсюджувачами освіти й культурних установок. Учасники грантової програми зазначають, що в її рамках відбуватимуться не лише заняття для студентів, але й засідання круглих столів, у яких зможуть брати участь всі охочі. Вони сподіваються, що такі заходи стануть майданчиком для дискусій, на яких будуть обговорюватися актуальні теми. Адже питання цінностей – основоположні для громади й визначають її подальший вектор розвитку.
Для довідки:
Проект команди фахівців факультету іноземної філології та історичного факультету ЗНУ став одним із 14 українських проектів-переможців минулорічного відбору європейської освітньої програми Еразмус+ за напрямом Жана Моне. Окрім аналітично-дослідницького компонента, проект передбачає включення курсу «Європейські цінності у художніх текстах» до навчального плану підготовки бакалаврів різних спеціальностей. Курс розрахований, зокрема й на представників природничих і технічних спеціальностей, традиційно не охоплених програмами з розвитку європейських студій. Проектом передбачене активне залучення магістрантів ЗНУ до проведення досліджень за тематикою проекту. Зауважимо, це вже другий модуль Жана Моне у ЗНУ після модуля «Європейська проектна культура», виконання якого розпочато минулого року. У рамках останнього восени в ЗНУ відкрили спеціалізовану залу європейських студій, мультимедійне обладнання якої вартістю майже на 100 тис грн придбано за рахунок гранту Європейського Союзу.
Прес-служба ЗНУ