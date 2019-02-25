За чесні вибори

У прес – центрі «Журналіст» ЗОО НСЖУ відбулася прес-конференція про забезпечення прозорості виборчого процесу на чергових виборах Президента України у березні 2019 року. Ініціатором заходу став незалежний Центр аналізу політики.
Учасниками прес-конференції стали Любов Стародворська – представник Громадської організації «Журналісти за свободу вибору», Максим Кисельов- представник Громадської організації «Справжні дії» та начальник управління превентивної діяльності ГУНП в Запорізькій області Анатолій Ткаченко.
Як відмітив представник незалежного Центру аналізу політики Андрій Гливка, на теперішній час в Україні вже сформована структура контролю громадськими організаціями за діяльністю влади. Напередодні президентських виборів головною метою цих об’єднань є моніторинг виборчого процесу та запобігання випадків адміністративного втручання до нього.
Це дозволяє більш якісно аналізувати роботу штабів кандидатів, виявляти можливі порушення і технології, спрямовані на спотворення волевиявлення населення у виборчих округах, надання допомоги правоохоронним органам у профілактиці та запобіганні порушень виборчого законодавства, а також використання адміністративного ресурсу на виборчих округах.
Анатолій Ткаченко розповів, що в обов’язки поліції входить охорона виборчих ділянок у день виборів, обстеження цих приміщень з технікою на випадок диверсій. Створена оперативна група реагування. В цей день будуть працювати прокуратура, суди, охорона.
У цій виборчій компанії очікується багато порушень , маніпуляцій, можливих фальсифікацій. Доказом цього вже зараз є зареєстровані 65 фактів правопорушень виборчого процесу, у тому числі і в Запорізькій області.
Активісти закликають об’єднатися всіх громадян для спостереження за виборчим процесом і фіксувати будь-які порушення, маніпуляції, підкупи виборців або адміністративний тиск на учасників виборчої компанії.
Журналісти жваво підключилися до обговорення актуальної теми, задали учасникам прес-конференції багато питань щодо фактів порушення законодавства в регіоні.
Світлана Костюк, фото Юрія Зелінського