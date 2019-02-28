Бліц-опитування: Як на вас вплинула реформа медичної галузі? Чи відчули ви позитивні зрушення у цій царині?

1.Євгенія, продавчиня:
-Поки що змін не відчула у медичній реформі. Договір з лікарем підписала, але майже не звертались за допомогою, лише раз була на прийомі. Здалося що черги стали меншими. А решта як і було.
2.Людмила, прибиральниця:
-Позитивні зрушення є. Наприклад запис до лікаря по телефону на зручний час. Більш уваги відчула до себе. Але й недоліків вистачає. Ось мій лікар спрямував мене на прийом до невропатолога. Але там величезна черга, я два тижні не можу до нього попасти на прийом.
3. Микола, водій:
-Поки що не можу сказати чи є зміни, чи їх немає. Ліки купую за власний рахунок, як і завжди. Декларацію з лікарем підписав. Здається що нічого не змінилося.
4.Оксана, домогосподарка:
-Зміни одразу відчула.І вони позитивні. З лікаркою я можу зараз зв’язатися по телефону, звичайно якщо вона вільна у цей час. А як що ні, то вона само потім телефонує. Приходить і на визов додому, якщо треба, піклується. Може і по телефону проконсультувати, дати корисну пораду. Тобто після підписання декларації я одразу почула до себе увагу.
5.Олексій Борисович, пенсіонер:
-Сімейний лікар це добре, звичайно ,ставлення до себе якось краще відчуваю. Але безкоштовні судинні ліки, які мені мають надаватися, отримати досить важко. Треба йти до лікаря на початку місяця, бо в неї ці рецепти в обмеженій кількості. Тому на початку місяця завжди черги до лікаря. А якщо в цей час я не в змозі прийти?