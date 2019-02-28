ПОВІДОМЛЕННЯ ПРЕС-СЛУЖБИ ЗАПОРІЗЬКОГО ОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

ВІДДІЛЕННЯ ПРИПИНИЛО ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ У ВИГЛЯДІ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ СУБ′ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України оштрафувала ТОВ «Інститут ефективних технологій» та ТОВ «Інститут ефективних технологій-Сателіт» загалом на 45 тисяч гривень за антиконкурентні узгоджені дії.
Відділення встановило, що ТОВ «Інститут ефективних технологій» (м. Запоріжжя) та ТОВ «Інститут ефективних технологій-Сателіт» (м. Запоріжжя) під час участі у відкритих торгах на закупівлю послуг щодо обробляння даних, розміщування інформації на веб-вузлах, програмного застосування та інших послуг із забезпечення інформаційно-технологічною інфраструктурою, які проводились у листопаді 2016 року Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради, узгодили свої дії, тим самим лише створили видимість конкуренції, що призвело до спотворення результатів торгів.
Такі дії підприємств відділення визнало порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів). Узгодженість дій відповідачів у справі підтверджується, зокрема,: сталими господарськими відносинами, використанням однакових IP-адрес, розташуванням за однією адресою, наявністю пов’язаних осіб, наявністю спільних засобів зв’язку, схожістю в оформленні документів, наданих на торги, узгодженою ціновою політикою тощо. За вказане порушення підприємства притягнуті до відповідальності у вигляді накладення штрафів.
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