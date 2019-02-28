У ЗНУ визначили переможців конкурсу проектів аспірантів

У Запорізькому національному університеті відбувся захист конкурсних проектів аспірантами вишу, які завершили навчальний курс «Європейська проектна культура» (проект Жана Моне за програмою Європейського союзу ERASMUS+). Свої цікаві та корисні ідеї представили 14 проектних груп. Деякі з цих проектів уже успішно розроблені й можуть реалізуватися на рівні сільських громад, а дехто з аспірантів лише планує, після апробації, подавати проект на конкурси, які фінансуються за рахунок міського, обласного бюджету, національних або міжнародних програм. Саме таку пораду отримали проектанти від представників журі. Зокрема, це можуть бути конкурси «Ми – це місто» (від ПАО «Запоріжсталь») або міжнародний проект «Активні громадяни» (програма Британської Ради), які популярні серед мешканців Запоріжжя та освітян ЗНУ.
Аспіранти розробили й презентували чимало цікавих ідей у різних галузях освіти й господарювання. Зокрема, вони стосувалися основної професійної діяльності аспіранта. Так, викладач Сергій Сгадов запропонував практичний «Курс із програмування мікроконтролерів STM». А от аспірантка математичного факультету Оксана Чопорова разом із представницею історичного факультету Дар’єю Костюк представили проект створення мобільного додатку і сайту під назвою «History and computer application», який може знадобитися під час вивчення історії рідного краю. Учитель Тетяна Перетятко зацікавлена у створенні тематичного гуртка «Юні словесники» для учнів 9-11 класів, який діятиме в рамках позашкільної роботи. Актуальний проект зі створення так званого «Будинку щастя», спрямований на запобігання відтоку молоді із села, представила Валерія Дячкова.
За результатами конкурсу проектів аспірантів були визначені переможці: 1 місце здобув благодійний проект для дітей-сиріт «Дитячі посмішки»; 2 місце – інтелектуально-дозвільний інноваційний Клуб «Тріагональні шахи». 3 місце розділили між собою: проект «Успішна молодь» (підвищення інтересу шкільної молоді й абітурієнтів до вивчення «Історії України»), проект «Академія професій»; курс тренінгів для молодих вчителів «Teacher rules!».
Переможцям конкурсу вручили почесні грамоти, а всім учасникам заходу – сертифікати, що підтверджують проходження курсу «Основи європейської проектної культури» (модуль Жана Моне за програмою Еразмус+).
Для довідки
Захист конкурсних проектів аспірантами вишу проводиться в ЗНУ вже вдруге. Після впровадження суттєво нового підходу до підготовки кадрів рівня PhD в ЗНУ, відчувається значна зацікавленість аспірантів у навчанні й у тих курсах, які сьогодні пропонуються, зокрема із розвитку критичного мислення, проектної діяльності тощо. За результатами проведеного конкурсу проектів аспірантів буде зроблено відповідний аналіз, враховані певні зауваження й відкориговано завдання навчального курсу.
Прес-служба ЗНУ
У ЗНУ визначили переможців конкурсу проектів аспірантів
У Запорізькому національному університеті відбувся захист конкурсних проектів аспірантами вишу, які завершили навчальний курс «Європейська проектна культура» (проект Жана Моне за програмою Європейського союзу ERASMUS+). Свої цікаві та корисні ідеї представили 14 проектних груп. Деякі з цих проектів уже успішно розроблені й можуть реалізуватися на рівні сільських громад, а дехто з аспірантів лише планує, після апробації, подавати проект на конкурси, які фінансуються за рахунок міського, обласного бюджету, національних або міжнародних програм. Саме таку пораду отримали проектанти від представників журі. Зокрема, це можуть бути конкурси «Ми – це місто» (від ПАО «Запоріжсталь») або міжнародний проект «Активні громадяни» (програма Британської Ради), які популярні серед мешканців Запоріжжя та освітян ЗНУ.