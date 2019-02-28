За спеціальне використання води та надр запорізькі підприємства сплатили більш ніж 1,8 мільйона

Запорізькі добувні підприємства та водокористувачі поповнили бюджети усіх рівнів на 1 мільйон 848 тисяч гривень. Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, у січні 2019 року надходження рентної плати до показників минулого року зросли більш ніж на мільйон гривень.
Зокрема, плати за спеціальне використання води надійшло 1,4 мільйона, що на мільйон більше, ніж торік. Сплачена сума порівну розподілена між державним та місцевими бюджетами.
Усього в регіоні 971 підприємство провадять діяльність, що пов’язана з первинним водокористуванням. Найбільші платежі забезпечили суб’єкти господарювання м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 905 тисяч, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 164 тисячі, Якимівського та Приазовського районів – 147 тисяч, м. Мелітополь, Мелітопольського і Веселівського районів – 123 тисячі.
Крім того, у січні 621 підприємство сплатило 383 тисячі рентної плати за користування надрами. З цієї суми до держбюджету спрямовано 224 тисячі, до місцевих скарбниць – 159 тисяч, що на 50 тисяч більше, ніж у січні минулого року.
Головне управління ДФС у Запорізькій області