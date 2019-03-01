У військовій частині 3029 Національної гвардії України пройшли профілактичні заходи щодо недопущення порушень правил дорожнього руху та користування автотранспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.
Спільно з майором патрульної поліції В’ячеславом Мамєдовим та заступником командира частини по роботі з особовим складом підполковником Ярославом Калашником військовослужбовцям була роз’яснена стаття 130 КУпАП про «Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції», а також відповідальність за її порушення військовослужбовцями.
Підполковник Ярослав Калашник наголосив на тому, що з гвардійцями, які наважуються порушувати вимоги статті 130 КУпАП розмови будуть короткі. На порушників чекає штраф на чималу суму, позбавлення прав керування транспортним засобом та звільнення з лав Національної гвардії України.
Гвардійці, впродовж розмови, задавали хвилюючі їх питання, щодо відповідальності військовослужбовця при керуванні транспортними засобами, а також цікавились змінами у Законодавстві України.
#3029NGU
День дисципліни у 9 полку оперативного призначення НГУ
У військовій частині 3029 Національної гвардії України пройшли профілактичні заходи щодо недопущення порушень правил дорожнього руху та користування автотранспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.