Фіскальна служба видала запорізьким платникам 12,7 тисячі ключів цифрового підпису

За два місяці для отримання ключів електронного цифрового підпису до фіскальної служби Запорізької області звернулися 5110 платників податків. Фахівці органів ДФС області видали 12,7 тисячі кваліфікованих сертифікатів ЕЦП. Про це повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, який зазначив, що кількість відвідувачів запорізьких пунктів Акредитованого центру сертифікації ключів зросла порівняно з минулим роком на 825.
Завдяки кваліфікованим сертифікатам відкритих ключів представники бізнесу та громадяни вільно користуються он-лайн сервісами, доступ до яких надає Електронний кабінет платника. Лише за перший місяць року його послугами скористалися 55290 платників податків Запорізької області.
Крім того, маючи електронний ключ, суб’єкти господарювання та мешканці регіону мають можливість звертатися за електронними послугами до інших органів влади.
Нагадаємо, послуги з видачі цифрового підпису фіскальна служба надає безкоштовно. Термін дії кваліфікованих сертифікатів становить два роки. У подальшому платники можуть самостійно формувати нові ключі ЕЦП. Для цього необхідно лише завантажити програму з сайту АЦСК: http://acskidd.gov.ua. На цьому ж ресурсі розміщено іншу корисну інформацію та адреси пунктів Акредитованого центру сертифікації ключів.
Головне управління ДФС у Запорізькій області