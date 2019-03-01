Під час міжвідомчої прес-конференції пройшло нагородження правами Голови Запорізької обласної адміністрації Костянтина Бриля

Цінний подарунок отримав мешканець Токмацького району Олексій Псьол, який врятував життя маленькій дівчинці. Грамоту вручили професійному рятувальнику Сергію Шевченко за вагомий особистий внесок у подолання наслідків зимової негоди на території Чернігівського району.
Цінний подарунок від Голови ЗОДА Костянтина Бриля отримав мешканець Токмацького району Олексій Псьол. Нагадаємо, 5 липня 2018 року на приватному подвірї в с. Новогорівка стався нещасний випадок, через який мало не загинула маленька Ангеліна Решетнікова. Дитина залишилась живою тільки завдяки вчасним та рішучим діям односельчанина Олексія Псьола. На городі поралися бабуся, мама та тітка малої. Дівчинка – поряд із ними. На території подвір’я знаходиться стічна яма, щільно накрита бетонними плитами. А поряд ростуть кущі чорної смородини. Ангеліна захотіла з куща ягідку зірвати і ступила на плиту. Старющий бетон буквально луснув. Дитина рухнула у 12-кубову яму десь на 2,5 метри заповнену відходами. Бідолашна миттю пішла на дно, а ніжку її причавило плитою. Дорослі одразу кинулися до ями, плавати ніхто у родині не вміє, тільки тітка Галина трохи. Отже, вона й стрибнула слід за малечею. Мати й бабуся водночас почали несамовито голосити, гукаючи когось на допомогу. Галина намагалася навпомацки знайти Ангеліну, проте їй це не вдавалося. На крик з усіх ніг примчав сусід Олексій Псьол. Відчайдушний юнак подумав, що рятувати треба жінку та витягнув її з ями. Тільки потім зрозумів, що та кричить, аби рятував дитину, а не її. Парубок, не вагаючись, пірнув з головою у відходи, знайшов малу, вивільнив ніжку та виштовхнув дитину на поверхню.
На прес-конференцію підтримати Олексія та порадіти за свого героя приїхала і врятована Ангеліна з мамою Оксаною. Жінка досі дивиться на відчайдушного парубка зі сльозами на очах. За її словами, вона кожен день дякує долі за янгола-охоронця для її донечки в обличчі Олексія Псьола. Наразі, Олексій проходить строкову службу в Бердянському прикордонному загоні. А після – планує приєднатися до лав професійних рятувальників ДСНС. Сьогодні Олексій зустрівся з очільником облДСНС генерал-майором служби цивільного захисту Олексієм Лепським та озвучив своє бажання стати рятувальником.
Грамоту Голови ЗОДА Костянтина Бриля отримав командир відділення 5 державного пожежно-рятувального посту ГУ ДСНС України у Запорізькій області прапорщик служби цивільного захисту Сергій Шевченко. На службі перебуває з грудня 2014 року, неодноразово залучався до гасіння складних пожеж та ліквідації наслідків зимової негоди, як у смт Чернігівка так і в районі.
Так, 7 січня 2019 року о 14:10 на пункт зв’язку частини надійшла інформація про те, що під час руху по дорозі між населеними пунктами смт Чернігівка та с. Могиляни, в сніговому переметі застряг автомобіль «Нива-Шевролє» з дітьми та вагітною жінкою. Сергій Шевченко на чолі чергового рятувального відділення виїхав на місце виклику та у складних погодних умовах за допомогою тросу і пожежної автоцистерни відбуксував машину на безпечну ділянку траси. Діяв рішуче та професійно.
Також о 14:25 на пункт зв’язку частини надійшла інформація про те, що між с. Григоровка Пологівського району та с. Новополтавка Чернігівського району, в сніговому переметі застряг автомобіль «Фольксваген» з дітьми. Подальший рух неможливий, потрібна негайна допомога. Рятувальну операцію знов очолив Сергій Шевченко. За допомогою пожежного автомобіля АЦ 40 і тросу рятувальники відбуксували автомобіль на безпечну ділянку траси.
Загалом, протягом добового чергування 7-8 січня 2019 року відділенням 5-ДПРП на чолі з Сергієм Шевченко зі снігових переметів було врятовано 6 автомобілів, в яких знаходилось 17 людей, з них 4 дітей та вагітна жінка.
Пригадати історію героїчного порятунку маленької Ангеліни можна за посиланням http://zp.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/12437.html