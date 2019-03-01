У Запоріжжі знищили партію конфіскованого елітного алкоголю

Співробітники податкової міліції Головного управління ДФС у Запорізькій області в рамках операції “Акциз” вилучили партію елітного алкоголю у двох громадян, які не були зареєстровані підприємцями.
Місцеві бутлегери на території Запоріжжя та області реалізовували вино та міцні напої під виглядом якісних брендів, проте акцизні марки були відсутні, тож якість такого алкоголю ніхто не гарантував.
Крім того, більшість продукції було розлито в bag-in-box – це великі картонні коробки, всередині яких знаходяться пластикові пакети місткістю 2-3 літри. Вже сама така упаковка має бути сигналом для покупця про контрафактну продукцію, адже продаж міцного алкоголю в bag-in-box в Україні обмежено.
Днями згідно з рішенням суду було знищено 250 одиниць алкогольної продукції, вартість якої за мінімальними підрахунками становить понад 130 тисяч гривень.