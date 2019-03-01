В Запоріжжі пройшов навчальний тренінг щодо планування індивідуальної роботи з неповнолітніми, які опинились в конфлікті з законом

28 лютого 2019 року на базі сектору ювенальної пробації м. Запоріжжя філії Державної установи «Центр пробації» в Запорізькій області для працівників уповноважених органів з питань пробації, що входять до складу філії, працівниками сектору проведений навчальний тренінг на тему: «Планування індивідуальної роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом».
У вітальному слові начальник сектору Юлія Рябоконь наголосила на важливості та відповідальності роботи, саме з такою категорією клієнтів пробації, як неповнолітні правопорушники.
Далі робота була зосереджена на теоретичних аспектах заповнення форми оцінки ризику вчинення повторного кримінального правопорушення неповнолітньою особою та складання індивідуального плану роботи з неповнолітнім клієнтом пробації.
Для закріплення отриманої інформації та відточування навичок заповнення форми та складання плану учасники тренінгу мали змогу опрацювати форму оцінки підлітка та заповнити план.
Підбиваючи підсумки тренінгу працівниками сектору ювенальної пробації м. Запоріжжя були надані рекомендації щодо особливостей ведення справи неповнолітнього, ефективного планування індивідуальної та групової роботи з неповнолітніми.
Іван Мотильов,
сектор ювенальної пробації м. Запоріжжя