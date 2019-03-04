На Суспільному Запоріжжя проаналізували річний звіт голови ОДА

28 лютого на Суспільному Запоріжжя стартував новий сезон програми #Звіти_наживо.
Гостем першого випуску оновленого проекту мав стати голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак. Втім через хворобу він не зміг взяти участь в ефірі. Натомість експерти у студії аналізували публічний звіт голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. До обговорення долучилися: Роман П’ятигорець — політолог, голова обласного осередку ГО “Комітет виборців України” та Костянтин Денисов — економіст, викладач кафедри міжнародної економіки ЗНУ.
Децентралізація, залучення інвестицій, сфера оборони. Чим жила Запорізька область протягом 2018 року та основні напрямки діяльності на 2019 рік — про це йшлося під час щорічного звіту очільника області.
Оцінюючи інвестиційний клімат Запорізької області, економіст Костянтин Денисов зазначив, що за минулий рік іноземні інвестиції скоротилися на 1,5%. Посилаючись на дані обласного управління статистики, експерт наголосив, що гірша динаміка в країні лише на Херсонщині. Внутрішні інвестиції, за словами Костянтина Денисова, також скоротилися — на 12%, гірша динаміка в країні тільки у Миколаївській та Івано-Франківській областях.
“І по житловому будівництву ми просіли на 23%. Гірше за нас тільки Вінниця та Київ. У таких ключових показниках Запорізька область за темпами росту знаходиться далеко внизу українського рейтингу, і це привід задуматися. Іноді лунають думки, що до нас не йде інвестор тому що ми прифронтова область – це абсолютна неправда. Ізраїль, Кіпр, Грузія в стані війни, або часткової окупації територій. Сотні мільйонів доларів іноземних інвестицій туди везуть. Можливо потрібно вивчити досвід інших міст”, — сказав Костянтин Денисов в ефірі #Звітів_наживо.
Під час щорічного публічного звіту Костянтина Бриля голова Михайлівської державної районної адміністрації Олександр Стулень підняв питання щодо незадовільного стану дороги загального користування Т-0818 “Василівка-Михайлівка”. За його словами, неодноразові звернення до Служби автомобільних доріг та до облдержадміністрації до ремонту так і не призвели.
“В Кабінеті Міністрів йде підготовка документів до передачі територіальних доріг теж на баланс обласних адміністрацій. Ми всі губернатори просимо: якщо ви нам даєте наречену, то давайте й придане. Чотири роки на ці дороги не виділялося ні копійки грошей. Територіальні дороги – це болюче питання. Це і Пологи-Бердянськ, це і в Кам’янсько-Дніпровському районі, практично всі основні дороги, які з’єднували основні артерії, що йдуть поперек області”, — відповів під час публічного звіту голова Запорізької ОДА Костянтин Бриль.
Ветерани АТО поцікавилися в очільника області під час його звіту, як саме сприяє місцева влада соціалізації ветеранів з інвалідністю.
За словами Костянтина Денисова, з обласного бюджету відповідні програми торік були профінансовані на сто відсотків, але треба залучати й альтернативні, грантові кошти.
“На сьогоднішній день у нас є декілька програм від обласної ради. У Запорізькій області 12 000 ветеранів АТО та Операції Об’єднаних сил. Я думаю, що частина з них має підприємницький хист. Сьогодні в Запорізькій області п’ять чи шість ветеранських бізнесів засновано. Треба розвивати це і зрозуміти, що ветеранський бізнес – це дуже модна тема. І область, якщо реалізує це – заробить собі бали не тільки в очах України, а й серед міжнародного товариства. Сьогодні це цікаво, сьогодні це, так би мовити, купують в інформаційному плані, сьогодні на цьому можна грати і розвивати”, — сказав Костянтин Денисов.
Говорячи про проблеми підтримки ветеранів АТО та ООС, політолог Роман П’ятигорець в ефірі програми #Звіти_наживо на телеканалі “Запоріжжя” наголосив:
“Не всі вміють працювати з грантовими програмами. В облдержадміністрації потрібно мати вже окремий відділ для залучення грантових коштів”.
Нагадаємо, #Звіти_наживо — це загальнонаціональний проект UA: Суспільне мовлення і Рух ЧЕСНО, де чиновники різних рангів і структур звітують про роботу своїх підрозділів: як про досягнення, так і про помилки.
У новому сезоні у 2019 році на Суспільному Запоріжжя заплановано загалом 11 прямоефірних випусків.
Джерело: https://zp.suspilne.media/articles/1419