Проект «Мандри». Розмова з Андрієм Інюхіним «Автостоп як ступінь свободи. Як наважитись на подорож»

Книгарня «Є» запрошує на розмову з Андрієм Інюхіним «Автостоп як ступінь свободи. Як наважитись на подорож» в рамках проекту «Мандри» . Захід відбудеться 7 березня. Початок – о 18:30. Знайти інформацію щодо дешевих подорожей в наш час не проблема. Багато людей мріють здійснити щось подібне, але не наважауються. Найважливіше для мандрівок автостопом — це бажання і розуміння, навіщо тобі це потрібно і зробити перший крок. Мандрівник зі стажем Андрій Інюхін поділитися власним досвідом, як він наважився на подорожі автостопом, чому та як це вийшло. За плечима Андрія автостоп по всій західній Україні, Закарпаттю, Білорусії, Молдові та мандрівка Польшею за 320 грн за 10 автобусних квитків. Лайфхаки та поради для тих, хто хоче не просто побачити цікаві місця, а й відчути справжність і краще пізнати людей. Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 137.
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.