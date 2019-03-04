У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу у житловому будинку

2 березня о 11:54 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в приватному одноповерховому житловому будинку по вул. Бережки в Шевченківському районі.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в кімнатах житлового будинку горіли домашні речі на площі 30 кв.м.
О 12:17 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 13:10 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню. Під час події ніхто не постраждав.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
м. Бердянськ: рятувальники ліквідували пожежу у господарчій споруді
2 березня о 10:47 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Айвазовського.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить надвірна господарча споруда на площі 25 кв.м.
О 12:30 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 14:05 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку горючих конструкцій для запобігання повторному займанню.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
м. Мелітополь: бійці ДСНС ліквідували загоряння на даху будинку
2 березня о 16:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. Монастирська.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах одноповерхового житлового будинку на загальній площі 50 кв.м.
О 16:20 бійці ДСНС локалізували загорання, а о 16:40 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку горючих конструкцій для запобігання повторному займанню.
Як з’ясувалось, на момент виникнення пожежі в будинку перебувала сім’я. Господар помітив займання вивів на свіже повітря жінку та дитину і викликав рятувальників.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.