У Запорізькій області вогнеборці ліквідували пожежу господарчої споруди

03 березня о 10:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася на території приватного домоволодіння на пров. Стовби в селі Матвіївка Вільнянського району.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що горить господарча споруда, дах прибудованої господарчої споруди та кухні на загальній площі 75 кв.м.
О 10:34 вогнеборці локалізували пожежу, а о 11:01 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторного займання.
Причина пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом події відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 2 одиниці техніки та 8 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
Запорізька область: рятувальники ліквідували пожежу на горищі житлового будинку
03 березня о 16:20 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул Миру в с. Юрківка Оріхівського району.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що в горищному приміщенні житлового будинку горять дерев’яні балки та перекриття стелі на площі 40 м.кв.
Вже о 16:51 бійці ДСНС локалізували пожежу, а об 19:05 повністю ліквідували, провели розбір та пролив конструкцій для запобігання повторного займання.
Внаслідок події ніхто не постраждав. Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалося 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.
Запорізька область: рятувальники ліквідували 15 пожеж в екосистемах
03 березня вогнеборці ліквідували 15 пожеж в екосистемах. На ліквідацію всіх займань залучалось 15 одиниць спецтехніки та 76 рятувальників. Полум’ям заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 0,48 га.
В усіх випадках вогнеборці вчасно приборкали полум’я та запобігли його розповсюдженню на більш значну територію. Причини займань встановлюються. За фактом подій відповідні органи ведуть розслідування.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки під час прибирання рослинних залишків на дачі та на відкритих територіях.