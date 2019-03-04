Валерій Манько: «Надходження ЄСВ від Запорізького регіону перевищили 1,2 мільярда»

У січні-лютому поточного року платники податків Запорізької області перерахували один мільярд 234 мільйони гривень єдиного соціального внеску (за оперативними даними та без даних великих платників, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС).
Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з відповідним періодом минулого року рівень сплати ЄСВ зріс на 208 мільйонів гривень.
Серед основних джерел надходжень єдиного соцвнеску – нарахування і сплата ЄСВ роботодавцями із заробітних плат найманих працівників, від виплат грошового забезпечення військовослужбовцям, а також від фізичних осіб-підприємців, членів фермерських господарств і самозайнятих осіб.
У територіальному розрізі значні суми надійшли від платників, зареєстрованих у м. Запоріжжя – 665 мільйонів, м. Енергодар – 147 мільйонів, м. Мелітополь та Мелітопольського району – 113 мільйонів, м. Бердянськ та Бердянського району – 73 мільйони, Вільнянського – 24 мільйони, Василівського – 23,7 мільйона, м. Токмак і Токмацького району – понад 22 мільйони, Запорізького району – 21 мільйон, Пологівського – 19,4 мільйона та Оріхівського районів – майже 18 мільйонів.
Головне управління ДФС у Запорізькій області