2019 році у Запоріжжі на лінію вийдуть ще 20 додаткових трамваїв

Сьогодні на лінію вийшов 6 трамвай, зібраний у Запоріжжі. Продовжуються роботи над 7 та 8 трамваями. У планах на 2019 рік виготовлення ще двох трамваїв, капітальний ремонт 4 вагонів та придбання 12 європейських трамваїв. Все це – продовження реалізації програми міського голови Володимира Буряка «Запорізький трамвай». Сьогодні міський голова провів виїзну нараду у депо «Запоріжелектротрансу», присвячену питанням виконання програми.
Збирання та капітальний ремонт трамваїв на базі «Запоріжелектротрансу», придбання капітально відремонтованих європейських трамваїв. Все це – програма міського голови Володимира Буряка «Запорізький трамвай», реалізація якої розпочалася у 2017 році. Її мета – оновлення трамвайного парку комунального підприємства «Запоріжелектротранс».
Результати програми «Запорізький трамвай» та плани розвитку електротранспорту у 2019 році обговорили під час наради, яку провів сьогодні міський голова Володимир Буряк. Представники «Запоріжелектротрансу» доповіли про виконану роботу. Шостий запорізький трамвай пройшов усі випробування та розпочинає перевезення пасажирів. Триває збирання 7 та 8 трамваїв.
– Сьогодні вийшов на лінію 6 трамвай, зібраний у Запоріжжі. Приблизно через півтора місяці будуть зібрані ще 2 трамваї. Також у цьому році планується зібрати ще 2 трамваї, – зазначив Володимир Буряк.
Цього року місто отримає додатково ще 20 трамваїв. Це 4 запорізьких, 12 європейських трамваїв. Також планується капітально відремонтувати 4 трамваї «Запоріжелектротрансу», які вже вичерпали строк експлуатації. Відзначимо, ремонт частини цих трамваїв вже розпочався. На підприємстві також сподіваються, що цього року всі питання щодо закупівлі нових кузовів для запорізьких трамваїв будуть вирішені вчасно, у результаті вони надійдуть до міста раніше.
У разі успішної реалізації запланованого наприкінці 2019 року у Запоріжжі перевозитимуть пасажирів 10 нових трамваїв, зібраних «Запоріжелектротрансом», та 24 європейських трамваї. Також на лінії працюватимуть трамваї, відновлені силами «Запоріжелектротрансу» після завершення строку їх експлуатації. У 2018 році було виконано капітальний ремонт 4 таких трамваїв, у планах на 2019 рік – ще 4 вагони.
– Попередні три роки ми активно закуповували великі автобуси для комунального транспорту. У результаті за цей період їх придбано 95. У 2019 році більше уваги буде приділено електротранспорту. Окрім трамваїв, плануємо закупити 5 тролейбусів з автономним ходом, 9 європейських тролейбусів, – сказав Володимир Буряк.
Міський голова нагадав, що тролейбуси з автономним ходом планується використати на маршруті, який ходитиме через острів Хортицю. Також цього року заплановане відкриття кількох додаткових маршрутів з великими автобусами. Вони мають підвищити якість транспортного обслуговування на цих напрямках.
Кошти на оновлення рухомого складу електротранспорту передбачені у бюджеті міста. Зокрема на останній сесії міської ради фінансування програми було збільшене приблизно на 14 мільйонів гривень. Також Запоріжжя продовжує діалог з міжнародними фінансовими інститутами. У планах придбання 5 електробусів за так звані «кіотські» гроші, закупівля 20 великих автобусів та 26 електробусів за кошти Європейського інвестиційного банку.
Міський голова прокоментував результати наради на своїй публічній сторінці у соціальній мережі «Фейсбук»