1.Євген, музикант, м.Київ:
-Живу у орендованій квартирі у Святошинському районі. Прикрашати щось навколо дому не маю жодної можливості, та чесно кажучи бажання. Я навіть у квартирі де мешкаю не можу цвяшок у стіну забити.
2.Ірина, перукарка:
-Під’їзд і двір дому де я мешкаю знаходяться у занедбаному стані. Щось прикрашати там не має жодного сенсу. Ремонт не робився вже багато років. Ми навіть не знаємо хто має робити прибирання у під’їзді, тож самі по черзі сходи миємо на власному етажу.
3.Михайло, студент:
-Біля дому, де я мешкаю разом з батьками, вже прикрашено. Кілька років сусід, літній чоловік, не знаю імені висаджує квіти. Зробив клумби зі старих покришок і ще на пнях дерев, що колись там були, теж в нього щось таке росте. Досить непогано виглядає.
4.Світлана Єгоровна, пенсіонерка:
-У селі, у Запорізькому районі у нас є батьківський дом під дачу, ось там є простір для фантазії де прикрасити подвір’я. В мене там всюду квіти, а чоловік намалював на стінах хати півнів, мальви, візерунки різні, каже що в його дитинстві так робили по селах.
5.Настя, продавчиня:
– Як нещодавно у домі де я мешкаю створили УСББ, і простір навколо дому і всередині також почали змінюватися. Ось замінили піддашок над входом у під’їзд, пофарбували колони які його тримають. У під’їзді зараз з’явилися квіти на підвіконнях
Бліц-опитування: Чи прикрашаєте ви простір навколо дому, де мешкаєте? Яким чином?
1.Євген, музикант, м.Київ: