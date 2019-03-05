Краса і мода

«Я обожнюю все, що пов’язано з красою і робить людей щасливішими!»
Фахові поради для читачок «Запорізької правди» від Анастасії Горщинської, перукарки, стилістки, колористки, майстрині з моделювання
– Пані Анастасія, які модні тенденції цього сезону? Які короткі стрижки актуальні? Їх особливості? Кому рекомендуєте?
-У цьому сезоні залишаються на піку моди різноманітні чубчики і чіки, починаючи від коротких рівно підстрижених, від коротких рваних, як ніби ти сама взяла ножиці і підстригла її, до подовжених з ефектом шторок, де серединка підстрижена коротше, а з боків вона сходить на подовження. Причому всі ці варіанти поєднують з різною довжиною стрижки. Як і раніше в моді середня довжина волосся і дуже актуально укладати її в недбалі, легкі хвилі. Ця довжина одна з найоптимальніших, оскільки підходить для тих хто, хоче піти від довгого волосся, але не готовий до радикальних змін, до того ж ця стрижка не вимагає тривалого укладання, і з нею легко справлятися в повсякденному житті. Набирають популярність і короткі стрижки з рваною текстурою, коротким низом і більш об’ємним верхом, такі як «Пікс» і «Гарсон». Ці стрижки зможуть підкреслити ваші риси обличчя, а за допомогою макіяжу ви зможете зробити акцент на очі або губи. Для деяких давно забута, стрижка «Паж» також займає своє чільне місце в тенденціях стрижок 2019 -2020. Але в сучасній моді вона представлена в більш прорідженій і полегшеній текстурі, що надає їй об’ємності і шарму.
– Що робити з довгим волоссям?
– А ось зачіски із довгим волоссям ви можете урізноманітнити за допомогою новомодних чубчиків. Або доповнити свій образ аксесуаром у вигляді обруча. Якщо ви готові відмовитися від зачіски, коли все волосся однієї довжини, але при цьому залишитися зі своєю довжиною, тоді вам підійдуть різноманітні стрижки виконані у техніці нашарування волосся
– Яка колірна гамма волосся в моді?
-. У колірних напрямках стилісти нас не обмежують і виділяють платинові відтінки, всілякі відтінки блонда, медовий, карамельний, різні рожеві напрямки, рудо – золоті, і різноманітні відтінки шоколаду.
– Нові технології в перукарському мистецтві – нарощування, ламінування, щось ще?
– Зараз на піку нанопластика, гіалуропластіка. Такі процедураи поєднують в собі розгладження волосся і його зволоження. Волосся стає рівними, м’якими, блискучими, полегшується процес розчісування і укладання. Це хороша альтернатива кератину, оскільки ці препарати не містять в собі шкідливого формальдегіду і при виконанні процедури, не мають їдкого диму і запаху. Головне, що стосується новітніх перукарських технологій, знайти професіонала, який не дасть вам загубитися в цьому розмаїтті вибору і створить для вас гармонійний образ!
Розмову вела Валерія Юстинюк