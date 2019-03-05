Студент ЗНУ виборов бронзу міжнародного турніру з тхеквондо

Наприкінці лютого в єгипетському місті Хургада відбувся міжнародний рейтинговий турнір з тхеквондо (ВТ) Egypt Open G-2. У почесних змаганнях взяв участь студент другого курсу юридичного факультету Запорізького національного університету Тарас Мальченко.
У цих спортивних змаганнях виборювали першість понад 1 000 спортсменів із усього світу. Тарас, провівши три поєдинки, здобув бронзову нагороду. На своєму спортивному шляху до почесної нагороди він виграв у двох представників Єгипту. Проте поступився лише чемпіону турніру в додатковому раунді.
Тарас Мальченко почав займатись спортом із 8 років і здобув чимало нагород, наприклад, 3 місце на чемпіонаті світу серед юніорів, 3 місце на чемпіонаті Європи серед молоді. Також він є майстром спорту міжнародного класу, неодноразовим переможцем та призером міжнародних турнірів і чемпіонатів України. «Цей вид спорту є для мене і роботою, і хобі, але в майбутньому, можливо, я також хотів би отримати й професійну вищу освіту і з фізичної культури, і спорту також», – поділився своїми роздумами спортсмен.
Для довідки
Спортивна карта студента ЗНУ зразково сповнена великою кількістю перемог. Наприклад, йдеться про цьогорічний міжнародний рейтинговий турнір Fujairah Open G-1 із тхеквондо у місті Фуджейра (Об‘єднанні Арабські Емірати). Серед 900 спортсменів з усього світу Тарас Мальченко здобув бронзову нагороду через 3 поєдинки (лише у півфінали він програв чемпіону турніру на 7 балів). Минулого ж року Тарас Мальченко також став бронзовим призерам Чемпіонату Європи серед молоді (до 21 років) із тхеквондо, якийат проходив у м. Варшава (Польща) і зібрав більше 700 найсильніших молодих спортсменів – чемпіонів своїх країн. Крім того, у 2018 році в болгарському місті Софія були розіграні медалі Міжнародного рейтингового турніру з тхеквондо «Sofia Open», у якому взяли участь близько тисячі спортсменів із різних країн Африки, Азії, Європи. Тарас Мальченко там представляв Національну збірну Україну з тхеквондо і виступав у дорослій віковій категорії, виборовши срібло змагань. Також спортсмен взяв участь у Міжнародному рейтинговому турнірі з тхеквондо «Spanish Open», який проходив у м. Аліканте (Іспанія) й отримав срібну медаль у ваговій категорії 54 кілограми серед дорослих, перемігши двох російських спортсменів, але програвши іспанському спортсмену з рахунком 20:30. А на початку 2018 року в Стамбулі (Туреччина) Тарас Мальченко узяв участь у VI клубному чемпіонаті Європи з тхеквондо. У результаті здобув бронзову медаль чемпіонату та грамоту від організаторів змагань.
Прес-служба ЗНУ