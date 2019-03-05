У безкоштовних пробних тренінгах із ЗНО в Запорізькому національному університеті взяли участь майже 6,5 тисяч абітурієнтів

Упродовж десяти років Запорізький національний університет проводить безкоштовні пробні тренінги із ЗНО, які передують пробному й основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Цього року він охопив 6 309 абітурієнтів, котрі виявили бажання перевірити свої знання та підготуватися до зовнішнього незалежного оцінювання як процедурно, так і психологічно. Зокрема, у тренінгу з української мови та літератури взяли участь 2 538 абітурієнтів, з історії України – 1 390, з математики – 1005 учасників. Абітурієнти мали можливість перевірити свої знання з таких предметів, як біологія, хімія, географія, фізика, українська мова та література, іноземні мови, математика, історія України.
Уже традиційно, участь у тренінгах беруть студенти 2 курсу коледжів м. Запоріжжя й області з метою якіснішої підготовки до державної підсумкової атестації, яка проходить у формі ЗНО.
Корисною новацією цього року стало проведення виїзних безкоштовних тренінгів із ЗНО по Запорізькій області з української мови та літератури й історії України. Скажімо, в м. Бердянську до них долучилися майже 450 абітурієнтів, а в м. Василівці – близько 300. Крім того, більше 220 осіб стали учасниками безкоштовних тренінгів від ЗНУ в м. Мелітополі.
За словами координатора проекту – проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи ЗНУ Олександра Гури, усі представники ЗНУ, що брали участь в організації тренінгу, спрацювали чітко й злагоджено. «Представники відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та працевлаштування, викладачі, аспіранти та магістранти факультетів вишу, Інженерного інституту та коледжів ЗНУ створили належні умови для учасників тренінгів із ЗНО, надали їм психологічну й інформаційну підтримку», – підкреслив Олександр Іванович.
До речі, усі тестові завдання, які використовуються під час тренінгів, розроблені науково-педагогічними працівниками Запорізького національного університету. При цьому за основу (рівень складності, типи завдань тощо) взяли програму основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання.
Для довідки
Запорізький національний університет уже 10 років успішно практикує таку форму роботи з абітурієнтами, як безкоштовні пробні тренінги із ЗНО. Участь у них дозволяє молоді більш якісно підготуватись до основної сесії. Водночас це – підстава ближче познайомитись із матеріально-технічною базою університету, поспілкуватися з викладачами і студентами різних факультетів. Учасникам тренінгів проводять детальні й вичерпні інструктажі, під час яких викладачі звертають особливу увагу на дотримання усіх правил належного проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Крім того, під час тренінгу із ЗНО в кожній аудиторії учасники отримують поради від представників ЗНУ, як найбільш ефективно скласти тести, як підготуватись психологічно, не розгубитись і зорієнтуватись у завданнях, правильно розподілити час для виконання завдань, налаштувати себе на зосереджене виконання завдань, сконцентрувати увагу та активізувати когнітивні навички й активне запам’ятовування.
Прес-служба ЗНУ