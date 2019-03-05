В Запорізькій області після участі у громадських роботах кожен другий знаходить постійну зайнятість

Державна служба зайнятості широко застосовує у своїй діяльності активні заходи сприяння зайнятості, однією з них, відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», є залучення незайнятого населення до участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Незважаючи на те, що громадські роботи мають тимчасовий характер і можуть виконуватися на умовах неповного робочого дня, але на людину, яка бере участь в таких роботах поширюються всі соціальні гарантії (оплачуються внески і податки, лікарняний, умови праці відповідають встановленим законодавчим нормам). Оплата здійснюється за фактично виконану роботу. В цей же час безробітним продовжує виплачуватися допомога по безробіттю, якщо, згідно закону, вона їм належить. Громадські роботи – це свого роду додатковий заробіток.
«Для багатьох безробітних, які працюють на тимчасових робочих місцях, при успішному виконанні робіт, така робота може стати постійною. Так, зі 114 осіб, що приймали участь саме в громадських роботах з початку поточного року – 67 осіб було працевлаштовано на постійне робоче місце. Тобто – кожний другий. Також такі роботи тимчасового характеру за участю безробітних громадян, дозволяють органам місцевої влади вирішувати першочергові соціальні проблеми територій», – зазначає очільник Запорізької обласної служби зайнятості Ірина Дуднік.
Служба зайнятості Запорізької області особливу увагу приділяє видам громадських робіт соціальної спрямованості, а саме:
– надання допомоги сім’ям, члени яких загинули, постраждали чи є учасниками АТО та зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту;
– надання соціальних послуг особам, які їх потребують,
– інформування населення про субсидії.
Громадські роботи по наданню соціальної допомоги учасникам АТО та членам їх сімей наразі проводяться за декількома напрямками.
В сільських радах безробітні допомогають в упорядковуванні території домогосподарств членів сімей учасників АТО, завезенні корму для домашніх тварин, прибиранні приміщень господарчих будівель, заготовленні палива, дрібному ремонті будівель, внесенні за дорученням плати за комунальні послуги.
В Управлінні соціального захисту населення безробітні забезпечують інформаційну роботу з учасниками АТО та їх сім’ями, сім’ями загиблих учасників АТО та інвалідами щодо належних їм пільг, надають допомогу в зборі, доставці та оформленні документів до надавачів послуг. Крім того, безробітні, які задіяні у виконанні громадських робіт соціальної направленості допомагають в оформленні належних одноразових грошових допомог.
Безробітні повністю забезпечують збір пакетів документів для отримання компенсації за землю всім учасникам АТО, та окремо надають допомогу в зборі документів для надання житла за рахунок обласного бюджету учасникам АТО
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