Валерій Манько: “Запорізькі платники направили до бюджетів усіх рівнів майже 3 мільярди гривень”

За два місяці 2019 року платники податків Запорізького регіону сплатили до бюджетів усіх рівнів 2 мільярди 859 мільйонів гривень (без показників великих підприємств, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Як зазначив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, порівняно з минулорічними надходженнями сплата податків і зборів збільшилась на півмільярда гривень.
До державного бюджету надійшов 1 мільярд 375 мільйонів гривень, що майже на 307 мільйонів або на 29 відсотків більше, ніж у січні-лютому 2018 року.
Зокрема, запорізькі платники податку на додану вартість поповнили бюджет на 548 мільйонів, це на 25 мільйонів або на 4,8 відсотка більше, ніж торік.
Від підприємств регіону державна скарбниця отримала 321 мільйон гривень податку на прибуток, що, порівняно аналогічним періодом минулого року, на 223 мільйони більше.
Надходження податку на доходи фізичних осіб склали 281,6 мільйона, що перевищує сплачену суму у січні-лютому 2018 року на 42,5 мільйона або на 18 відсотків.
Крім того, платники спрямували до держбюджету 90 мільйонів гривень військового збору, 71 мільйон гривень рентної плати за використання природних ресурсів та 36 мільйонів гривень екологічного податку.
Головне управління ДФС у Запорізькій області