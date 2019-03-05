Весілля 2019: тренди весільних авто в Запоріжжі

Весільний автомобіль – важливий атрибут, без якого важко уявити весілля. Саме тому редакція весільного порталу Allwed, на якому представлений найбільший вибір весільних авто Запоріжжя, вирішила поділитися з читачами сайту zp-pravda.info статистикою і назвати, які ж автомобілі викликають найбільший інтерес у молодят в 2019 році.
Як ви вважаєте, це буде лімузин чи Mercedes? Обидві відповіді невірні. Перше місце в рейтингу займає білий Chrysler 300C. Чому саме він? Ця модель авто виглядає набагато дорожче, ніж коштує його оренда.
На другому місці – цілий ряд автомобілів: Honda Accord, Toyota Corolla, Audi A6, Mazda 6, Peugeot 3008, Kia Sportage. Цікавий момент – всі ці авто білого кольору. Отже, якщо щодо моделей смаки молодят змінюються, то колір залишається традиційним.
Третє місце за популярністю у наречених Запоріжжя займають лімузини. Найпопулярніші серед них Hummer, Chrysler 300С, Mercedes-Benz и Audi Q7 (доречі на allwed ви можете знайти всі лімузини Запоріжжя).
Дещо менший попит мають більш прості моделі автомобілів: Hyundai Elantra, Hyundai Accent, Skoda Octavia, Rapid и Superb. Незважаючи на клас, такий же попит мають і Mitsubishi (Outlander і Pajero), а також Toyota Camry.
А ось ретро-автомобілі і авто преміум класу (Range Rover, Porsche, Mercedes і Lexus) молодята досить рідко обирають в якості транспорту для свого весілля.
Підсумовуючи, можна сказати, что зараз молодята все частіше роблять вибір на користь комфорту і розумної економії весільного бюджету.