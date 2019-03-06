Читайте у газеті “Запорізька правда” за 07.03.2019 року

Шановні друзі! У четвер, 7 березня , напередодні чудового свята жіночності і краси виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
З жінками марно сперечатися. Їх треба вислуховувати, цілувати і вибачатися. Винен, не винен, – яка різниця?! Жінки не шукають логіки. Вони шукають нескінченних підтверджень любові. Так вважають чоловіки. І їм з цим жити. Погодимося, в чомусь вони таки мають рацію. Разом з тим, наші прекрасні пані вже на ділі довели: вміють успішно вирішувати будь-які надскладні задачі і досягати найнеосяжніші цілі. Вони здатні вибратися із будь-якої халепи, бо ніколи не здаються, навіть якщо їм дуже погано. Вони нарівні з чоловіками із зброєю у руках безстрашно встануть на захист рідної землі і за потреби будуть найкращими дипломатами -посланницями миру. Про тендітних і ніжних, як троянди, і разом з тим стійких і міцних, як криця українських дівчат читайте у «Запорізькій правді».
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми.
Зокрема, поговоримо про вибори і вибір у рубриці «Думай! Вибирай! Обирай!»
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
«Хлібне дерево», душа на дотик і смак поцілунку. Це варто побачити і навіть… відчути! У виставковій залі Запорізької обласної організації Національної спілки фотохудожників України відкрили персональну виставку фотокора «Запорізької правди» Олександра Максимова. Маєте чудову нагоду зануритися у світ митця і навіть відкрити секрети його творчої кухні
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
Фахові поради для прекрасних пані від Анастасії Горщинської, перукарки, стилістки, колористки, майстрині з моделювання у «Запорізькій правді» допоможуть читачкам газети створити свій неповторний образ для весни, щастя і кохання. «Я обожнюю все, що пов’язано з красою і робить людей щасливішими!», підтверджує Анастасія Горщинська
А у нашій рубриці «Дивина тижня» ви дізнаєтеся про незвичайний спосіб творчого самовираження митців – «музичне графіті». А мова про те, у який спосіб запоріжці намагаються прикрасити світ навколо себе.
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.
Читайте у газеті “Запорізька правда” за 07.03.2019 року
Шановні друзі! У четвер, 7 березня , напередодні чудового свята жіночності і краси виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.