І у 90 років здатен на «Viva Flamenco»

5 березня Запорізькому академічному обласному українському музично-драматичному театру імені В. Магара виповнилося 90 років. Саме цього дня у 1929 році за ініціативи культвідділу Київської обласної ради профспілок розпочав свою діяльність «прабатько» театру ім. В.Г. Магара – театр малих форм (ТЕМАФ). Перший рік він працював у режимі «агітки» – найзлободенніші теми радянського суспільства порушувались у мініатюрах та одноактівках. З того часу багато що змінилося, але незмінною залишається любов запоріжців до свого театру.
У день святкування ювілею в театрі відкрили фотовиставку, присвячену дню народження і дали театралізований концерт «Viva Flamenco».
Текстовка під фото:
Перших глядачів нова( сучасна) будівля запорізького театру прийняла 30 січня 1953 року. Її зводили сім років на місці колишнього театральної споруди, яка сильно постраждала під час визволення Запоріжжя у роки Другої світової війни.