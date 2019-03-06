Студентка ЗНУ не тільки вивчає іноземні мови, але й будує успішну спортивну кар’єру шашкістки

Студентка факультету іноземної філології Запорізького національного університету Ганна Дмитренко здобула впевнену перемогу на Чемпіонаті України з шашок серед молоді у двох категоріях – класичні і швидкі шашки, який проходив нещодавно у Вінниці. На чемпіонаті спортсменка виступила в категорії молоді у віці до 26 років і виборола право захищати Україну на Чемпіонаті Європи. Відзначимо, що на цих змаганнях запорізька спортсменка в черговий раз підтвердила своє реноме та звання чемпіонки України.
Нагадаємо, що, окрім успіхів в оволодінні іноземними мовами (вона добре володіє англійською та німецькою мовами, успішно вивчає французьку), Ганна Дмитренко вже багато років професійно займається шашковим спортом, вона є дворазовою чемпіонкою світу з шашок серед юніорів, дійсною срібною чемпіонкою світу з шашок серед юніорів. Крім того, вона нещодавно стала призеркою чемпіонату світу зі стокліткових шашок.
Для довідки
Ганна Дмитренко є майстром спорту України, майстром Всесвітньої федерації шашок, неодноразовою чемпіонкою України, тренує спортсменку Ігор Кірзнер. Одна з її останніх перемог – золото Чемпіонату України з шашок-100 серед жінок (м. Херсон). У змаганнях тоді брали участь понад 20 найсильніших спортсменок України. До речі, 2018 рік традиційно був сповнений перемогами для спортсменки Запорізького національного університету. Упродовж року вона виборола срібло Чемпіонату світу серед жінок у складі жіночої збірної України, стала переможцем Кубка України серед жінок у швидкій грі, взяла участь у Х Молодіжному чемпіонаті Європи з шашок-100, який проходив у м. Вільнюс (Литва).
Прес-служба ЗНУ