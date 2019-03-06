У Запорізькій області рятувальники ліквідували 23 пожежі в екосистемах

05 березня вогнеборці ліквідували 23 пожежі в екосистемах. На ліквідацію всіх займань залучалось 28 одиниць спецтехніки та 101 рятувальника. Полум’ям заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 7,445 га.
В усіх випадках вогнеборці вчасно приборкали полум’я та запобігли його розповсюдженню на більш значну територію. Причини займань встановлюються. За фактом подій відповідні органи ведуть розслідування.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки під час прибирання рослинних залишків на дачі та на відкритих територіях.
Запорізька область: за добу фахівці-піротехніки знешкодили 29 одиниць ВНП часів минулих війн
05 березня за межами с. Орлянське Василівського району в лісосмузі фахівці-піротехніки АРЗ СП м. Запоріжжя вилучили та знешкодили, 2 – мінометні міни калібру 82 мм, 27 – гранат Ф1, часів минулих війн, які було виявлено 03.03.2019 року.
Виявлені ВНП знищили в спеціально відведеному місці відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета:
• припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
• в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
• організувати охорону небезпечного місця;
• не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
• ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.
м. Запоріжжя: на пожежі вогнеборці врятували жінку
5 березня о 12:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в п’ятиповерховому житловому будинку по вул. Європейській в Комунарському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що на другому поверсі у кухонній кімнаті квартири горять домашні речі на площі 3 кв.м.
Як з’ясувалось, на момент виникнення пожежі в приміщені знаходилась власниця помешкання. До прибуття вогнеборців мешканці будинку винесли жінку на свіже повітря. 80-річну врятовану бійці ДСНС передали працівникам швидкої допомоги.
О 13:30 рятувальники локалізували пожежу, а о 13:00 – повністю ліквідували.
Причина пожежі встановлюється. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 3 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян: проявляйте особливу пильність та обережність при використанні обігрівачів, газового і електричного обладнання. Ретельно дотримуйтесь правил безпеки життєдіяльності.