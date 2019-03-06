2019 рік Укрпошта розпочала із запуску всеукраїнського проекту «Доступний розвиток для наших дітей», у рамках якого всі охочі можуть відправити подарунки у дитячі заклади своєї області. Головна мета проекту в тому, щоб вихованці спеціалізованих закладів відчули більше тепла та турботи, адже кожна дитина — це наше майбутнє і наші надії.
«Люди часто хочуть допомогти дитбудинкам й інтернатам, але не знають, з чого почати. Ми ж максимально спрощуємо процес — у наших відділеннях готово все, щоб оперативно надсилати корисні дарунки» — зазначають в Укрпошті.
До пересилання приймають ті подарунки, які сприятимуть розвитку вихованців: навчальні і художні книжки, канцтовари, набори для творчості, шкільне приладдя, ігри для розвитку моторики тощо. Саме такі подарунки можна придбати у поштових відділеннях за спеціальними цінами. Додатково відправнику дарується коробка або упаковка, а власне посилку можна відправити за мінімальним тарифом.
Завдяки цій акції вихованці 350 закладів різного типу і масштабу у всіх областях України отримають необхідне приладдя для навчання і творчого розвитку, відчують себе дітьми, які живуть життям, на яке заслуговують. Ідейні натхненники акції зазначають, що ледь не щотижня їм телефонують зі спецзакладів, щоб щиро подякувати за таку потрібну ініціативу і допомогу, без якої було б надзвичайно важко рухатися далі.
Проект проводиться за підтримки українських видавництв «Ранок» та «Книголав» у поштових відділеннях по всій країні. Часові рамки акції «Доступний розвиток для наших дітей» не обмежені, тому будь-хто в принагідний для нього момент може подарувати дітям радість і можливість розвивати свої здібності.
Укрпошта дбає про розвиток дітей України
2019 рік Укрпошта розпочала із запуску всеукраїнського проекту «Доступний розвиток для наших дітей», у рамках якого всі охочі можуть відправити подарунки у дитячі заклади своєї області. Головна мета проекту в тому, щоб вихованці спеціалізованих закладів відчули більше тепла та турботи, адже кожна дитина — це наше майбутнє і наші надії.