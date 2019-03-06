Валерій Манько: “Надходження до місцевих бюджетів зросли на 15 відсотків”

У січні-лютому поточного року до місцевих бюджетів Запорізької області надійшов 1 мільярд 484 мільйони гривень (без даних великих платників, які перебувають на обліку в Запорізькому управлінні Офісу ВПП ДФС). Сплачена сума податків і зборів на 194 мільйони або на 15 відсотків перевищила минулорічну.
Як повідомив в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Валерій Манько, майже 57 відсотків від загальних надходжень складає податок на доходи фізичних осіб – за два місяці запорізькі платники перерахували 845 мільйонів гривень ПДФО, що на 127,4 мільйона або на 18 відсотків більше, ніж торік.
Суб’єкти малого і середнього підприємництва спрямували до бюджетів 299 мільйонів гривень єдиного податку, забезпечивши зростання до минулорічних показників на 49 мільйонів або на 20 відсотків.
Від оподаткування земельних ділянок скарбниці отримали 160,4 мільйона, це на 4,8 мільйона більше, ніж було сплачено за два місяці 2018 року. Зокрема, внесок платників-юридичних осіб склав 142,8 мільйона, від фізичних осіб – 17,6 мільйона.
Крім того, від підприємств регіону надійшло 37,6 мільйона гривень податку на прибуток та 43,5 мільйона гривень екологічного податку.
Головне управління ДФС у Запорізькій області