Важкоатлети ЗНУ – привезли спільне срібло Кубка України в командному заліку

У Чернігові нещодавно відбувся Кубок України з важкої атлетики. Нагороди виборювали в ньому 198 найсильніших спортсменів країни. На змаганнях була гідно представлена й збірна Запорізької області. Уже другий день приніс чудовий результат нашій команді. Серед жінок у вагової категорії до 76 кг золото Кубка України виборола студентка Запорізького національного університету Анастасія Манєвська. Дівчині вдалося показати результат 205 кг (90+115) і майже на 40 кг випередити свою найближчу конкурентку. Крім того, цей результат дозволив Анастасії виконати норматив майстра спорту України з важкої атлетики. До речі, вона лише півтора року займається важкою атлетикою.
Запорізькі важкоатлети продовжили свій успішний виступ на Кубку України нагородою вищого ґатунку, яку додав студент Запорізького національного університету Дмитро Вороновський. Він став переможцем Кубка України у ваговій категорії 55 кг, з результатом 235 кг. Сріблом доповнив комплект студент Запорізького національного університету Тарас Гришин, який став другим у ваговій категорії 67 кг з результатом 273 кг. Своєю чергою, студент ЗНУ Кирило Пирогов переміг у ваговій категорії 96 кг з результатом 359 кг. А ось студент Економіко-правничого коледжу ЗНУ Олег Ганзенко здобув золото в категорії +109 кг з результатом 373 кг. Крім того, золоту медалі додав до скарбнички регіону талановитий важкоатлет Костянтин Рева у ваговій категорії 102 кг з результатом 370 кг. А дебютант Кубка України з важкої атлетики Іван Кириченко у ваговій категорії +109 посів 4 місце.
Отже, у командному заліку серед чоловіків збірна Запорізької області посіла друге місце. Варто відзначити, що незмінним тренером важкоатлетів є викладач факультету фізичного виховання Запорізького національного університету Анатолій Орлов.
Для довідки
Яскравими перемогами 2018 року стали досягнення важкоатлетів ЗНУ в Польщі, де відбувся чемпіонат Європи з важкої атлетики серед юніорів та молоді. У складі збірної України участь у змаганнях взяли четверо представників Запорізької області. Бронзовими призерами чемпіонату Європи стали студенти ЗНУ Дмитро Вороновський, Кирило Пирогов. А «малою бронзою» відзначився тоді дебютант чемпіонату Європи, студент Економіко-правничого коледжу ЗНУ Олег Ганзенко. До речі, напередодні чемпіонату Європи у Львові проходив чемпіонат України з важкої атлетики серед чоловіків і жінок, де збірна Запорізької області в командному заліку серед чоловіків посіла четверте місце, а серед жінок 13 місце – з-поміж 22 команд. Тоді хлопці зібрали потужну колекцію срібла. Другим у ваговій категорії 55 кг став студент ЗНУ Дмитро Вороновський. Медаль того ж ґатунку додав студент ЗНУ Тарас Гришин. Студент Економіко-правничого коледжу ЗНУ Олег Ганзенко став срібним призером чемпіонату України. Ще один студент факультету фізичного виховання ЗНУ Антон Сердюков у вазі 89 кг показав результат 341 кг (155 – ривок, 186 – поштовх).У змаганнях серед жінок єдину нагороду здобула тоді ще дебютантка чемпіонату – студентка ЗНУ Анастасія Манєвська, яка виборола бронзу у ваговій категорії 76 кг.
Прес-служба ЗНУ