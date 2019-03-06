Запорізькі поляки влаштували бал-карнавал

З березня в приміщенні ЗНУ (корпус колишньої ЗГІА) відбувся „Польський бал Фелікса Мовчановського”. Члени Запорізького товариства польської культури ім. Св. Івана Павла ІІ, Центру польської культури ім. Яна ІІІ Собеського Інженерного інституту ЗНУ, парафії Бога Отця Милосердного Римсько-католицької церкви, представники польських товариств з усієї області організували цей бал на честь свята „Тлустий чвартек”, який традиційно завершує зиму і період карнавалів перед початком великого посту .
Голова Запорізького товариства польської культури ім. Св. Івана Павла ІІ пані Ганна Макушинська повідомила, що запорізькі поляки відроджують не лише народні, але й аристократичні традиції, в нашому місті, де мешкали представники багатьох народів, проходили й польські бали. Назвали бал на честь міського голови Фелікса Мовчановського, який очолював Олександрівськ багато років на початку ХХ сторіччя і зробив дуже багато для розвитку культури й економіки.
Вчителька польської мови пані Ева Плоска розповіла, що в Польщі карнавальні традиції збереглися і зараз, а за улюбленим частуванням – пончиками – саме в цей час бувають кількагодинні черги.
На честь свята „Тлустий чвартек” на балу виступали танцювальні колективи із Запоріжжя та Синельниково Дніпропетровської області, вихованці гуртка польської мови запорізької ЗОШ №103, відбулася пізнавально-розважальна програма „Побачити Польщу і закохатися”, виставка-дегустація пончиків. У танцювальній програмі взяли участь цілі родини запоріжців, гарно вбрані у бальні костюми.
Олена Маковецька