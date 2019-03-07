«8 Березня – чи отримали жінки те, за що боролися?»

З 1857 році жінки боролися за:
1. Право на участь у виборах.
2. Можливість займати керівні посади.
3. Зменшення робочого дня.
4. Оплачувані відпустки під час вагітності.
5. Зарплатню на тому ж рівні, яку отримували чоловіки.
Що отримали у повній мірі жінки в Україні?
Тільки оплачувані відпустки під час вагітності.
Запорізька область входить в трійку найгірших областей в Україні за різницею в оплаті праці жінок і чоловіків – 28,2%. В середньому, жінки отримують 7 366 грн, чоловіки – 10 270 грн.
Середній показник по Україні – 22,3% гендерного розриву в оплаті праці.
В трійці антилідерів – Дніпропетровська (28,2%) та Донецька (36,3%)
Найменші розриви в оплаті праці жінок і чоловіків – у Херсонській області (8,6%), Чернівецькій області (9,2%), Луганській (12,9%). У м. Київ – 16,9%.
У 2017 році у Запорізькій області цей розрив був менший – 25,5% (5927 грн (жінки) і 7947 грн (чоловіки).
Найбільші розриви в оплаті праці жінок і чоловіків – у сферах
• Поштова та кур’єрська діяльність (39,1%)
• Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (38%)
• Фінансова та страхова діяльність (36,1%)
• Промисловість (25,2%)
Найменші розриви в оплаті праці жінок і чоловіків – у сферах
• Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування (1,1%)
• Водний транспорт (2%)
• Освіта (3,3%)
Цікаво, що у першому кварталі 2018 року в сферах адміністративного та допоміжного обслуговування та водного транспорту зарплата жінок була більшою, ніж у чоловіків, приблизно на 1%. За офіційними даними сайту Держкомстату України.
За даними дослідження Світового банку на початок березня 2019 року, лише 6 країн – Бельгія, Данія, Франція, Латвія, Люксембург та Швеція закріпили гендерну рівність у законах, що впливають на роботу. Із 187 країн Україна займає 88 місце, між Білорусією та Замбією (Африка).
Право на участь у виборах, але право бути обраними виконується частково: 12% жінок серед народних депутатів, 1 жінка-губернатор, жодної жінки немає серед міських голів обласних центрів, 5% жінок-міністрів за всі роки Незалежності. За даними Першого та Другого Українських Жіночих Конгресів, жінки працюють на 1 годину більше, ніж чоловіки, а отримують менше. За рік на 5% збільшилася кількість жінок-міністрів в українському уряді, тепер їх 18% (5 міністерок-жінок, 23 міністри-чоловіки).
В уряді Канади 17 жінок і 18 чоловіків,
В уряді Іспанії – 11 жінок і 6 чоловіків
В уряді Норвегії – 12 жінок і 12 чоловіків.
А тепер: цікаві факти з історії:
Право голосу на виборах жінки отримали:
• 1893 р. – Нова Зеландія – найперша в світі.
• 1902 р. – Австралія.
• 1913 р. – Норвегія.
• 1915 р. – Данія.
• 1917 р. – Україна та інші країни пострадянського простору.
• 1921 р. – Швеція.
• 1928 р. – Великобританія.
• 1944 р. – Франція, Болгарія.
• 1947 р. – Індія.
• 1948 р. – Німеччина (ФРГ, 1949 р. – ГДР)
• 1952 р. – Греція.
• 1971 р. – Швейцарія – остання серед західних республік.
• 2015 р. – Саудівська Аравія.
Чого досягли за цей час?
Країна Місце в світі за ґендерною рівністю. За скільки років
Норвегія 2 місце за 106 років
Швеція 3 місце за 98 років
Нова Зеландія 7 місце за 126 років
Франція 12 місце за 75 років
Данія 13 місце за 104 роки
Великобританія 15 місце за 91 рік
Швейцарія 20 місце за 48 років
Україна 65 місце за 102 роки
Кроки країн на шляху до досягнення ґендерної рівності
Зменшення тривалості робочого дня – 7 годин (Франція, Швеція, Нова Зеландія, Грузія), 7,4 години ( Данія), 6, 6 годин (Італія). Збільшення кількості жінок на рівнях, де приймаються рішення: 50% жінок в урядах – Франція, Швеція, Норвегія. Жінки-прем’єр-міністри – Ангела Меркель (Німеччина), Тереза Мей (Великобританія).
Україна – призначення єдиної жінки-губернатора в Харківській області, відміна святкування 8 Березня, неприйняття Стамбульської Конвенції (Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами).
У Фінляндії – 15 вихідних днів на державному рівні, у Швейцарії – від 9 до 16 днів, у Швеції – 14, у Словаччині – 13, у Австрії, Чехії, Литві, Польщі – 12. В Україні – 11 вихідних днів.
За матеріалами сайту Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє»:
«8 Березня – чи отримали жінки те, за що боролися?»
http://www.ednist-fond.com.ua/2019/03/06/8-march-international-womens-day/
А також пропонуємо Вашій увазі цікаві статті на сайті фонду:
«За 26 років Незалежності України в усіх урядах було 5% жінок-міністрів»
http://www.ednist-fond.com.ua/2017/08/18/women-ministers_in_ukrainian_governments/
Контактна особа: Оксана Дроздовська 098-44-201-78, 099-379-86-42, zbf.ednist@gmail.com
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.