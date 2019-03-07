Вшануємо Кобзаря

Сьогодні, 7 березня, о десятій ранку, урочистий захід з вшанування Великого Кобзаря з нагоди 205-ої річниці з дня його народження традиційно зібрав біля пам’ятника Тарасу Шевченку, що у Шевченківському районі у Запоріжжі, сотні небайдужих поціновувачів його творчості.
Нагадаємо, поезію Тараса Шевченка перекладено більш ніж ста мовами світу. Один із 300 кратерів Меркурія отримав ім’я Тараса Григоровича. Діаметр кратера Т. Г. Шевченко – 137 кілометрів. 1384 пам’ятники Кобзареві встановлено на території від Бразилії до Китаю щонайменше у 35 країнах. Це – найбільша у світі кількість пам’ятників, встановлених діячеві культури. Один з найцікавіших – у столиці Італії Римі у так званому українському оазисі вбіля собору Святої Софії УГКЦ (via Boccea, 478). У неділю богослужіння в храмі проводять українською мовою. Прихожан на службі зазвичай дуже багато. Затишне місце, доглянутий парк, величні дерева та постаменти визначних діячів історії та культури України. Поруч із Шевченком – пам’ятник Київському князю Володимиру Великому, хрестителю Русі-України (автор – скульптор українського походження Леонід Молодожанин).Ще – бюсти українських письменників, які разом із Шевченком визнані засновниками української літератури: Івана Котляревського (1769-1838, автора “Енеїди” та “Наталки Полтавки”) та Маркіяна Шашкевича (1811-1843, автора “Русалки Дністрової”). Тараса Шевченка тут зображено велично: у повний зріст, одягнутого в римську тогу – італійський скульптор Уго Мацеї зобразив його трибуном-оратором, який, піднісши праву руку, звертається до присутніх із полум’яною промовою. У лівій руці він тримає “Кобзар”. Таке “переодягання” є великою шаною та образною констатацією того, що Шевченко належить не тільки Україні, а й усьому людству!
Пам’ятник було встановлено у 1973 році завдяки зусиллям кардинала Йосипа Сліпого.
Більшість пам’ятників Кобзарю — 1256, розташовані на території України. Нині в Україні 164 населені пункти названі на честь Тараса Шевченка.
Український майстер Микола Сядристий створив найменшу у світі книжку “Кобзар”, розміром трохи більше половини квадратного міліметра. Це майже у 19 разів менше від найменшої японської книги. Сторінки настільки тонкі, що перегортати їх можна лише кінчиком загостреного волоска. Зшито книгу павутинкою, а обкладинка зроблена з пелюстки безсмертника.
Надзвичайно талановитий український поет і художник, прозаїк і етнограф, вільно творивший як українською, так і російською мовами, Тарас Григорович Шевченко, народився 9-го березня (за старим стилем 25-го лютого) 1814-го року в сім’ї кріпосного селянина, який мешкав у селі Моринці, Київської губернії, що нині є Черкаською областю. Не важко здогадатися, що за народженням він був таким же рабом, як і його батьки, які незабаром покинули його, залишивши цей світ на суд Божий.
Чи міг тоді хто передбачити, що ім’ям цього хлопчиська колись стануть називати деякі кораблі, друкувати його зображення на державних грошових купюрах, поштових марках, ставити йому розкішні пам’ятники і численні меморіальні таблички, випускати на його честь ювілейні монети і засновувати всілякі премії? Але так вже влаштований цей грішний світ …
Про його біографію написано немало і ми не будемо повторюватися про це. Зауважимо лише, що за своє коротке життя, а прожив він чимало, 47 років і один день, Шевченко сповна наситився стражданнями, серед яких були і результати власних помилок, але він не міг не жадати того, до чого прагнемо всі ми – життя і свобода, самореалізація і благополуччя, мир і повага, прості людські цінності. Його творчість це його душа, в ній він був чесний і добрий, ярий і нескінченно багатий.
На мітингу біля постамента Шевченку у Запоріжжі читали його вірші і співали пісні на його слова. Вшановуючи великого сина України відтворили урочисту церемонію покладання квітів до підніжжя пам’ятника , наочно підтвердивши, що до нього не заросте народна стежина. Всенародна любов і пошана до Тараса Шевченка виявилась у тисячах символічних заходів. Що на його честь пройшли у всіх населених пунктах нашої області і країни в цілому, а також у всьому світі. З днем народження, Тарасе!
Вшануємо Кобзаря
Сьогодні, 7 березня, о десятій ранку, урочистий захід з вшанування Великого Кобзаря з нагоди 205-ої річниці з дня його народження традиційно зібрав біля пам’ятника Тарасу Шевченку, що у Шевченківському районі у Запоріжжі, сотні небайдужих поціновувачів його творчості.