Запорізькі підприємства перерахували понад півтора мільярда гривень митних платежів

У січні-лютому 2019 року до державного бюджету спрямовано 1 мільярд 507,7 мільйона гривень митних платежів. Про це повідомив начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев, який відзначив, що порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 185,2 мільйона або на 14 відсотків.
За лютий поточного року запорізькі суб’єкти господарювання перерахували до бюджету 746,4 мільйона. Щоденно державна казна отримувала від представників зовнішньо-економічної діяльності, у середньому, 37,3 мільйона гривень митних платежів.
Традиційно, найбільші надходження сформували промислові підприємства Запорізького регіону. 40 відсотків від загальної суми надійшло від митного оформлення імпортованих машин, устаткування та транспорту, 29 відсотків – від паливно-енергетичних товарів, 11 відсотків – від металів та виробів із них, 7 відсотків – від продовольчих та сільськогосподарських товарів, 6 відсотків – від мінеральних продуктів, 4 відсотки – від продукції хімічної промисловості.
Запорізька митниця ДФС