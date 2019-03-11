Лекція Олега Власова, В’ячеслава Зайцева та Анатолія Волкова «Кам’янська Січ: історія, археологія, сучасність і майбутнє»

Книгарня «Є» та Національний заповідник «Хортиця» запрошують на лекіцю Олега Власова, В’ячеслава Зайцева та Анатолія Волкова «Кам’янська Січ: історія, археологія, сучасність і майбутнє». Захід відбудеться 12 березня. Початок – о 18:30.
На високих схилах правого берега Каховського водосховища, там, де маленька річка Кам’янка впадала колись у зелене море Дніпровських плавнів, знаходиться визначна археологічна пам’ятка та одне з найцікавіших історичних місць України. Біля маленького села Республіканець Херсонської області, приховані кущами, травою і шаром землі, спочивають залишки Кам’янської Січі. Біля 300 років тому, в часи, коли козакам довелося жити під владою кримського хана, центр Війська Запорозького перебував тут зовсім недовго. Тим не менше, сьогодні пам’ятка має для нас величезне значення – адже більшість Січей у ХХ ст. були знищені водами штучного «моря». Понад століття тому на Кам’янській Січі почалися археологічні розкопки. З глибин землі археологи вже дістали безліч скромних решток давно минулого життя. Пічні кахлі й цвяхи, монети й віконні шибки, уламки кісток свійських тварин і глиняного посуду – все це – безцінне джерело інформації про ті сторони повсякденного буття легендарних запорожців, які залишилися поза рядками хронік і архівних документів. Про все це розкажуть наукові співробітники Національного заповідника «Хортиця» – Олег Власов, Анатолій Волков, В’ячеслав Зайцев .
Чи правда, що точно відомо, коли на Кам’янці стояла Січ? Чи дійсно, як багато хто вважає, вона вивчена археологами гарно? Хто жив на цьому місці до і після козаків? Скільки років селу Республіканець? Як перетворити зарослу травою ділянку археологічної пам’ятки на цікавий туристичний об’єкт? – Ви почуєте відповіді на всі ці питання. Подія https://www.facebook.com/events/261850231366799/
Адреса Книгарні «Є»:
м. Запоріжжя
пр. Соборний, 137. (зуп.пл.Фестивальна)
Тел.: (094) 885 3903.
Вхід вільний.