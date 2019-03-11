Медичним університетам не вистачає практики

Відсутність практики у всіх медичний університетах – проблема студентів і морока для викладачів
Поступаючи до медичних університетів, абітурієнти – майбутні студенти наповнені бажанням служити суспільству і рятувати життя. Але замість цього, вони зустрічаються з вічною проблемою нестачі практики. Ось що з цього приводу говорить студентка п’ятого курсу ЗДМУ (Запорізького медичного державного університету) Прокопчук Софія: “Але, насправді проблема криється не в недопрацюванні лекторів або університету, а в тому, як складають навчальний план Міністерство освіти і Міністерство охорони здоров’я. Часто і самі пацієнти не йдуть на контакт, ну і не тільки зі студентами, а й з самими лікарями “. Одногрупниця Софії – Пушміна Вікторія, дотримується тієї ж думки, університету явно бракує практики: “У цьому винна більше держава, а не викладачі і люди які не хочуть, щоб з ними спілкувалися студенти”
Професори та викладацький склад мають багато паперової роботи і до того ж, ведуть своїх пацієнтів, ще й студентам потрібно якісно і доступно донести інформацію. Колишня студентка цього ж ВНЗ, Помітко Віталіна, теж вважає, що практики мало б бути більше: “Взагалі, більше теорії, і після першого курсу – внутрішньовузівська практика, а це – просто прибирання території. Після другого курсу – практика, по суті реально практики немає, дають матеріал, як звичайна пара, предмет, перелік тем, на які ти відповідаєш. Після другого курсу хочеться більше практики, але з нею знову ж таки туго. Залежить від лікаря, якщо у нього є бажання навчити, він буде робити для цього все можливе, тобто давати студенту пацієнта і дивитися як ти працюєш, а у нас колективне мислення “. Студентка четвертого курсу ЗДМУ, Давидова Аліна, у якій батьки є лікарями, не вважає що університет терпить недолік практичного боку навчання: “Практики мені досить, – каже студентка. – За своїм бажанням, я можу робити огляд пацієнтів на тій кафедрі, на якій я працюю . Але у нас не всі такі далекоглядні як я. Все здебільшого скаржаться, що у нас мало практики, але для того, щоб її було більше, мало хто хоча б щось для цього робить “. Але Аліна так само вважає, що можна було б зробити менше тестів: “Наш бич – тестування, викладачі самі знають, що студенти будуть не лікувати хворих, а зазубрювати тести з тисячі або двох тисяч запитань, для отримання балів і стипендії … Я не знайшла жодного викладача, якому б подобалася система тестування “.
Варто відзначити, що ЗДМУ входить в п’ятірку кращих медичних університетів України. Чимало опитаних студентів цього навчального закладу, вважають що проблема нестачі практики не тільки у них, а також і в інших медичних університетах.
Марія Прокопчук, журналістка-практикантка