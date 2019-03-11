Ринок праці Запорізької області

Станом на 11 березня 2019 року чисельність безробітних громадян по області становила 21,6 тис. осіб, з них 17,0 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 11 березня 2019 року – 1 894 одиниці (у м. Запоріжжі – 1 051 одиниця). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 11 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
З початку березня 2019 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 124 громадянина. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовані 179 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.