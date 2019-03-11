У Запоріжжі змаганнями найсильніших вшанували пам’ять генерала Петрова

Видатного земляка, уродженця села Дмитровка нині Приазовського району героя Другої світової війни генерала Василя Степановича Петрова запоріжці знають і шанують як талановитого військового діяча і захисника рідної землі. Генерал-полковник, двічі Герой Радянського Союзу, заступник командувача Ракетних військ і артилерії Головного командування Сухопутних військ Збройних Сил України, кандидат військових наук вніс свій видатний внесок в розбудову системи ракетно-артилерійського захисту нашої держави.
Традиційно до дня народження героя ( 5 березня , а за іншими даними 22 червня, 1922 року) у Запоріжжі на базі 55-ої артбригади проводять змагання з гирьового спорту на Кубок генерала Петрова. Нинішні проводилися в п’яте і пройшли за підтримки відомого запорізького бізнесмена і мецената, генерального директора міжнародної корпорації «Кераміст» Дмитра Зусмановича.
У командному заліку боротьба за головний приз змагань розгорнулася між командами Державної служби з надзвичайних ситуацій і Донецького юридичного інституту.
Випередивши студентів ДЮІ всього на 3 бали, Кубок знову залишили у себе спортсмени ГСЧС, які вже вдруге поспіль виграють змагання. Третє місце у команди Збройних Сил України.
З огляду на те, що змагання відбувалися напередодні Міжнародного жіночого дня, особлива увага фанатів цього виду спорту була прикута до результативних виступів жінок. Діюча рекордсменка Кубка Петрова серед жінок – представниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Анастасія Онацька знову стала переможницею у ваговій категорії понад 70 кг. Спортсменка перемогла з результатом в 235 балів в ривку (на гирі 16 кг). Цей показник став найкращим абсолютним результатом нинішніх змагань і дозволив Анастасії виконати норматив майстра спорту України міжнародного класу.
На знімку Рекордсмен змагань студент Донецького юридичного інституту МВС України – Владислав Хоменко з 15-разовою чемпіонкою світу з гирьового спорту, Почесним громадянином Запоріжжя Любов’ю Черепахою і художнім керівником і головним диригентом академічного симфонічного оркестру Запорізької обласної філармонії, народним артистом України, заслуженим діячем мистецтв України , Почесним громадянином Запоріжжя В’ячеславом Редей. В’ячеслав Редя вручив Владиславу малий кубок абсолютного рекордсмена змагань імені свого дядька – полковника Військово-повітряних сил Республіки Білорусь Івана Олексійовича Реді.
Владислав Хоменко встановив новий рекорд змагань. У ваговій категорії до 80 кг 18-річний спортсмен показав результат 112 разів у поштовху та 224 – у ривку (на гирі 24 кг), що в сумі двоєборства склало 346 балів. Цей показник на 2 бали перевищив попередній абсолютний рекорд Кубка Петрова серед чоловіків, а також став кращим абсолютним результатом п’ятого турніру.
Олександра Воронцова