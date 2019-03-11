У Запорізькій області рятувальники ліквідували 9 пожеж в екосистемах

10 березня вогнеборці ліквідували 9 пожеж в екосистемах. На ліквідацію всіх займань залучалось 9 одиниць спецтехніки та 39 рятувальників. Полум’ям заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на загальній площі 4,46 га.
В усіх випадках вогнеборці вчасно приборкали полум’я та запобігли його розповсюдженню на більш значну територію. Причини займань встановлюються. За фактом подій відповідні органи ведуть розслідування.
Головне управління ДСНС України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись правил пожежної безпеки під час прибирання рослинних залишків на дачі та на відкритих територіях.
Оріхівський район: на пожежі загинув 30-річний чоловік
10 березень о 19:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на території приватного домоволодіння по вул. Кооперативна в с. Преображенка.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що в кімнаті житлового будинку горить диван та домашні речі на площі 4 кв.м.
Під час пожежі вогнеборці виявили тіло 30-річного чоловіка без ознак життя.
О 19:55 бійці ДСНС локалізували займання, а о 20:43 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному загоранню.
Ймовірно, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності (НМЯ І)
11 березня у місті Запоріжжя, на території Запорізької області та на Азовському морі очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).
Прогноз погоди на 11 березня 2019 року
по Запорізькій області
Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 9-14° тепла.
по місту Запоріжжя
Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі 0-2° тепла, вдень 12-14° тепла.
Прогноз погоди на 12 – 13 березня 2019 року.
12.03.19 – Мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, температура повітря вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 3-8° тепла.
13.03.19 – Мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний 7-12 м/с, температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.